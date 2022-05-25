Центробанк намерен договориться с еще двумя странами о приеме карт «Мир»

Банк России планирует уже этим летом договориться с двумя туристическими странами и приеме отечественных карт «Мир» в их финансовой инфраструктуре. Об этом со ссылкой на первого зампреда регулятора Ольгу Скоробогатову сообщает ТАСС.

Сейчас карты российской платежной системы принимаются в 10 государствах. Расплатиться за покупки и снять наличные можно в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

«Помимо 10 стран, еще две страны у нас сейчас идут в таком рабочем обсуждении. Это наиболее известные туристические страны. Мы планируем летом уже достичь соглашения, как они будут постепенно организовывать свои инфраструктуры для приема карты „Мир“», — рассказала Скоробогатова во время встречи АБР «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в турецких отелях появятся терминалы для приема карт «Мир».