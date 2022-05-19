В турецких отелях появятся терминалы для приема карт «Мир»

Прием карт «Мир» в отелях Турции будет расширен, также увеличится число принимающих их банкоматов и терминалов. Данные вопросы обсуждались во время встречи с турецкими партнерами, рассказал вице-премьер России Александр Новак. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Мы обсуждали также возможность проведения платежей в российских рублях либо турецких лирах, работу карты „Мир“ в отелях Турецкой Республики. Договорились о том, что банки будут принимать карты, договорились о том, что будут созданы условия для наличия необходимых терминалов в отелях, гостиницах. Сегодня мы с нашими турецкими партнерами подробно это обсудили. Мы заинтересованы в том, чтобы карты „Мир“ использовались, и платежные механизмы работали», — отметил он, подводя итоги встречи сопредседателей российско-турецкой межправкомиссии.

По словам Новака, изменится инфраструктура банков, принимающих карты российской платежной системы. «Речь идет не о количестве банков, а о наличии инфраструктуры, чтобы человек мог подойти и стоял банкомат, который принимает карту „Мир“, а какой это банк, уже без разницы», — объяснил заместитель Председателя Правительства РФ.

Он напомнил, что решение о приеме карт «Мир» на территории Турции было принято и реализовано еще несколько лет назад. Также продолжается развитие торговли в национальных валютах — лирах и рублях.

«На сегодняшний день примерно 50% расчетов идет с помощью карты „Мир“, поэтому эту сферу необходимо расширять — это позволит нам снизить риски, обеспечить платежи в национальных валютах», — полагает Новак.

Помимо этого, на встрече обсуждалась возможность увеличения числа авиарейсов в обе страны, чтобы поддержать существующий турпоток.

По данным российского вице-премьера, за прошлый год Турцию посетили около 4,7 млн россиян, и в 2022-м необходимо не просто сохранить, но и, возможно, повысить число туристов.