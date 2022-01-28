Игрок «Рубина» Монтассар Тальби сдал положительный тест на коронавирус

Центральный защитник казанского «Рубина» и сборной Туниса Монтассар Тальби сдал положительный ПЦР-тест. Об этом футболист сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

Фото: скриншот Инстаграма футболиста

По словам Тальби, первый тест на коронавирус, который он сделал несколько дней назад, показал положительный результат. Сообщается, что коронавирус у защитника «Рубина» протекает бессимптомно. В ближайшее время футболист получит результаты второго теста.

Напомним, что прямо сейчас Тальби находится в Камеруне, где в составе сборной Туниса выступает на Кубке Африканских наций. Чуть ранее тунисцы вышли в четвертьфинал турнира, где сыграют против сборной Буркина-Фасо.