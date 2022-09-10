В Елабуге завершился первый этап благоустройства проспекта Мира

Благоустройство центрального проспекта Мира в Елабуге проведут поэтапно в две очереди. Работы первого этапа в этом году практически завершены, осталась посадка саженцев крупномеров благородных деревьев: рябины, сосны, пирамидальных тополей.

В этом году на проспекте благоустроили зеленую зону, провели выравнивание грунта и чернение. Вдоль проезжей части территорию украсили красочными элементами — топиариями и кашпо. В течение года вдоль проспекта уложили новый асфальт, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе администрации района.

«2,5 млн рублей из местного бюджета было выделено на выравнивание и чернение газона. На цветочное оформление и топиарии около 1,5 млн рублей, на тротуар — около 8,5 млн рублей», — сообщила начальник пресс-службы Екатерина Сайбель.

Работа в рамках комплексной программы благоустройства проспекта Мира будет продолжена. В следующем году тут установят малые архитектурные формы, продолжат асфальтирование, высадят новые саженцы и декоративные растения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на площади Ленина в Елабуге после установки кованых фонарей заменили газон.