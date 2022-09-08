На площади Ленина в Елабуге после установки кованых фонарей заменили газон

Площадь Ленина в Елабуге после установки кованых фонарей застелили новым рулонным газоном. Он занял территорию в 3 тыс. кв. метров. Работы прошли в рамках модернизации освещения общественного пространства и озеленения города.

«В Елабуге продолжается работа по озеленению общественных пространств, которая началась еще в начале лета. Теперь работы развернулись на площади Ленина. Здесь установлена система автополива. Идет укладка рулонного газона. Стоимость работ составит примерно 4,5 млн рублей», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы администрации района Екатерина Сайбель.

В мае этого года в рамках реконструкции площади строители убрали старые фонарные столбы и подготовили траншеи для установки новых опор освещения. При проведении работ основной задачей является повышение эффективности осветительной системы.

Всего на площади появилось 65 новых кованых фонарей, стилизованных под старину: старые железобетонные опоры заменены на более современные, а подвесные линии спрятаны под землю.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ростуризм направит Елабуге грант в размере 202,5 млн рублей на развитие исторической части города.