news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Строительство
8 сентября 2022  03:21
Эльза Кузнецова

На площади Ленина в Елабуге после установки кованых фонарей заменили газон

news_top_970_100
На площади Ленина в Елабуге после установки кованых фонарей заменили газон

Площадь Ленина в Елабуге после установки кованых фонарей застелили новым рулонным газоном. Он занял территорию в 3 тыс. кв. метров. Работы прошли в рамках модернизации освещения общественного пространства и озеленения города. 

«В Елабуге продолжается работа по озеленению общественных пространств, которая началась еще в начале лета. Теперь работы развернулись на площади Ленина. Здесь установлена система автополива. Идет укладка рулонного газона. Стоимость работ составит примерно 4,5 млн рублей», — рассказала «Татар-информу» начальник пресс-службы администрации района Екатерина Сайбель.

В мае этого года в рамках реконструкции площади строители убрали старые фонарные столбы и подготовили траншеи для установки новых опор освещения. При проведении работ основной задачей является повышение эффективности осветительной системы.

Всего на площади появилось 65 новых кованых фонарей, стилизованных под старину: старые железобетонные опоры заменены на более современные, а подвесные линии спрятаны под землю. 

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Ростуризм направит Елабуге грант в размере 202,5 млн рублей на развитие исторической части города.

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ.

#елабужский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100