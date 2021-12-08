Фото: пресс-служба Пестречинского района

Центральная елка в Пестрецах переедет из Детского городка на площадь перед администрацией, ее открытие запланировано на 15 декабря.

В пресс-службе администрации ИА «Татар-информ» сообщили, что традиционное место локации изменено в связи с тем, что в этом году в Детском городке стартовал первый этап реконструкции и установить елку в этом общественном пространстве нет возможности.

Для жителей Пестречиского района в соцсетях запустили голосование: на выбор предлагалось две локации — площадь перед администрацией и Сосновый бор, где проходят различные фестивали и Сабантуй. С небольшим отрывом голосов победил первый вариант.

«Высота новогоднего дерева составит 18 метров, диаметр — шесть метров, специалисты уже приступили к сборке каркаса. Соберут примерно за 7-10 дней. В этом им помогает спецтехника — установить ствол и крепить ветви им помогает подъемная техника», — поделилась с агентством пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

На новогоднем дереве будет красоваться 120 игрушек и 40 гирлянд — по 18 метров каждая.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на новогодние подарки из бюджета Пестречинского района направят 3 млн рублей.