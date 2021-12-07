На новогодние подарки из бюджета Пестречинского района РТ направят 3 млн рублей

Фото: пресс-служба Пестречинского района

На новогодние подарки из бюджета Пестречинского района Татарстана в этом году будет выделено 3 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По решению главы района Ильхама Кашапова, новогодние подарки получат все дошкольники и школьники района.

«По традиции и в этом году все воспитанники детских садов и учащиеся школ Пестречинского района получат сладкие новогодние подарки. Это 2460 дошкольников и 6223 школьника», — отметила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

Также по традиции пройдет и елка главы района, где будут отмечены 526 детей.

«На ней будут чествовать лучших из лучших. Будут отмечены отличники учебы, победители олимпиад и конкурсов, спортсмены и волонтеры, активисты и все дети, добившиеся выдающихся результатов в разных сферах в течение уходящего года», — отметила собеседница агентства.

В начале января состоится Рождественская елка. Почти 500 детям с ограниченными возможностями здоровья вручат подарки от муниципалитета.