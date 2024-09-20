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Общество 20 сентября 2024 20:54

Центра оценки качества зерна в РТ провел более 66 тыс. исследований пшеницы

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Центра оценки качества зерна в РТ провел более 66 тыс. исследований пшеницы
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Специалисты Центра оценки качества зерна в Татарстане с середины июля в рамках госмониторинга зерна отобрали более 3,3 тыс. проб пшеницы и провели в лаборатории 66,4 тыс. исследований. По результатам испытаний 65% исследованного зерна отнесено к продовольственной пшенице третьего и четвертого класса, сообщает пресс-служба ведомства.

«Показатели продовольственной пшеницы, выращенной в этом году, третьего и четвертого класса являются оптимальными. Содержание белка составляет 14–17%, клейковины — около 30%. В прошлом году предел по этим показателям составлял 15–16% и 28% соответственно», — рассказала заместитель заведующего лабораторией центра Юлия Шафикова.

Всего в лаборатории обследовано 1,8 млн тонн твердой и мягкой пшеницы нового урожая, что составляет почти 80% от фактического валового сбора.

В Татарстане продолжается уборка зерновых, обмолочено более 98% площадей. Средняя урожайность зерна составляет 29 ц/га. Лидерами по урожайности зерновых стали Тетюшский, Буинский, Спасский, Аксубаевский, Тукаевский и Алексеевский районы.

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#урожай зерна
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