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Общество 19 февраля 2025 06:00

Названы наиболее востребованные профессии в Татарстане

Названы наиболее востребованные профессии в Татарстане
Фото: © «Татар-информ»

По предварительному прогнозу в 2025 году на рынке труда Татарстана будут востребованы инженеры-конструкторы, разработчики, специалисты технических и прикладных наук. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ЦЗН РТ.

«Такие специалисты будут наиболее востребованы, так как одной из актуальных задач является обратный инжиниринг, связанный с разработкой аналогов для импортозамещения различной продукции. По прогнозу, потребность в квалифицированных рабочих кадрах сохранится в перспективе на ближайшие пять лет. Рост экономики государства и расходы на гособоронзаказ будут задавать тренды на формирование рынка труда», –рассказали в пресс-службе.

В феврале работодателями Татарстана на единой цифровой платформе «Работа России» заявлено более 38,7 тыс. вакансий. Наибольшее число – в промышленности, строительстве и ЖКХ, здравоохранении, образовании, науке, культуре и в госслужбе. Более 3 тыс. татарстанцев в настоящее время зарегистрированы в качестве безработных.

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#рынок труда #центр занятости населения #вакансии
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