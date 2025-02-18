Центр занятости РТ назвал средний период трудоустройства людей с инвалидностью

Около 1,3 тыс. людей с инвалидностью обратились за помощью в трудоустройстве в прошлом году в Центр занятости населения Татарстана. Из них почти 70% нашли работу, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе организации.

«Большинство обратившихся людей – представители возрастной группы от 30 до 55 лет. 21% обратившихся — люди в возрасте 55 лет и старше, 13% — молодежь до 30 лет», – рассказали в пресс-службе.

Среди трудоустроенных больше мужчин (58%), чем женщин (42%). Из 906 трудоустроенных граждан с инвалидностью 62% имеют среднее профессиональное или высшее образование.

«Это говорит о том, что наличие образования может быть важным фактором, способствующим успешному трудоустройству», – заметили в ЦЗН Татарстана.

Средний период трудоустройства людей с инвалидностью составляет 3,5 месяца. Еще 33% трудоустроенных нашли работу в течение одного месяца со дня обращения, 37% — до четырех месяцев.

В прошлом году работа проводилась в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер.

В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия будет направлено 59 млрд рублей.