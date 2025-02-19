Центр занятости РТ назвал отрасли, испытывающие кадровый голод

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В настоящее время на одного безработного в Казани приходится почти 11 свободных рабочих мест, в прошлом году их было 9. Работодателями заявлено почти 14 тысяч вакансий, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ЦЗН РТ.

«В лидерах предложений – обрабатывающие производства, строительство, розничная торговля, транспорт и логистика. Острый дефицит соискателей наблюдается в торговле, а также в сервисах доставки и в медицине», – отметили в пресс-службе.

Предложения вакантных рабочих мест с наиболее высоким спросом на специалистов наблюдается в таких отраслях, как промышленность (19%), строительство (17%), транспорт и логистика (10%), торговля (7%), наука и образование (7%), медицина (5%), туризм и гостиничный бизнес (4%).

«Средний рост заработных плат по заявленным вакансиям составил 21% к прошлому году, на сегодняшний день размер средней заработной платы - 72 тыс. рублей», – добавили в пресс-службе.