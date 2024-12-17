Центр занятости Казани помог трудоустроить более 2 тысяч человек в 2024 году

С начала года более 2 тысяч человек нашли работу через Центр занятости населения Казани. 830 из них трудоустроены на предприятия оборонно-промышленного комплекса, сообщили в мэрии со ссылкой на пресс-службу ЦЗН столицы РТ.

С января по декабрь в городе состоялись 73 ярмарки вакансий, в частности две федерального масштаба. В них приняли участие свыше 20 тысяч человек, а также 937 предприятий и организаций.

По данным центра, уровень безработицы в Казани продолжает сокращаться. К настоящему моменту он составляет 0,19% от общего числа населения трудоспособного возраста. Для сравнения: год назад показатель равнялся 0,27%. В качестве безработных в городе зарегистрированы 1236 человек — на 529 меньше, чем в 2023 году.

Предприятия — участники ярмарок вакансий чаще всего нуждались в инженерах, медсестрах, станочниках широкого профиля, дворниках и других работниках. Среди соискателей чаще всего встречались инженеры, бухгалтеры, психологи, швеи, учителя, водители, IT-специалисты и другие.