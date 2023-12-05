Эксперт: Вопрос организации ухода за пожилыми становится все более актуален в Татарстане

Увеличение продолжительности жизни в Татарстане делает все более актуальным вопрос о развитии системы долговременного ухода. Это направление может стать приоритетным в работе Минтруда Татарстана в 2024 году, сообщила «Татар-информу» директор Центра реабилитации инвалидов «Восхождение» Ольга Гончарова.

«Растет продолжительность жизни татарстанцев, пожилых людей становится больше, и они нуждаются в долговременном уходе. Население стареет, тенденция по увеличению продолжительности жизни расширяет группу людей, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе», – считает она.

«Увеличение численности граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода на дому, с 5,7 тыс. до 6 тыс. человек» предложено в качестве одного из приоритетов работы Минтруда Татарстана в 2024 году. Данная цель была сформирована представителями общественных организаций республики.

«Пожилые люди нуждаются в дополнительных мерах по уходу. Минтрудом Татарстана организуются услуги сиделки, чтобы их родственники могли выйти на работу. Кроме того, в республике организована сеть отделений дневного пребывания. Работоспособные люди могут оставить пожилых родственников, за которыми будет обеспечен присмотр и уход», – добавила Гончарова.

Напомним, опрос на определение публичных целей и задач министерств и ведомств РТ продлится до 6 декабря в мобильном приложении «Услуги РТ» и на портале госуслуг Татарстана в разделе «Опросы жителей».