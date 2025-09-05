Центр «Воин» представлен в 21 регионе России – в их числе Татарстан

Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» представлен в 21 регионе России, рассказал РИА Новости на полях ВЭФ командир Центра «Воин», Герой России, участник президентской программы «Время героев» Андраник Гаспарян.

«Система патриотического воспитания у нас развивается с каждым годом. Сейчас мы представлены в 21 регионе России, а каждый новый филиал – это возможность дать нашим школьникам проявить себя, приобрести полезные для жизни навыки, завести друзей», – отметил он.

По его словам, курсантам центра интересны следующие направления: управление БПЛА, тактическая подготовка, первая помощь и тактическая медицина. «Многие курсанты проходят у нас обучение в течение нескольких лет, последовательно изучая разные направления. И, конечно, радует, что ребята демонстрируют успехи в их освоении», – сказал Гаспарян.

Напомним, Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» создан по поручению Президента России 1 декабря 2022 года. Филиал центра «Воин» в Татарстане начал свою работу 11 мая 2023 года. Он находится в казанском поселке Мирный.

Обучение проводится на базе школ, колледжей, техникумов и вузов во внеурочное время. В летний период – на площадках региональных лагерей и всероссийских детских центров в формате сборов, игр и соревнований.

Среди дисциплин: огневая и тактическая подготовка, первая помощь и тактическая медицина, применение беспилотных систем, снайпинг, инженерная подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, военно-спортивные игры.

В реализации программ задействованы около 20 инструкторов, большинство из которых – участники боевых действий, включая специальную военную операцию. Все специалисты прошли профессиональную переподготовку по направлению «Педагогическое образование» и получили квалификацию «Инструктор-методист по военно-прикладным и техническим видам спорта».