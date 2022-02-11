Центр «Вектор»: «ЭпиВакКорона-Н» не вызывает аллергию и безопасна для человека

Испытания вакцины против Covid-19 «ЭпиВакКорона-Н» доказали безопасность препарата. У испытуемых не выявлено никаких аллергических реакций на него, заявил разработчик препарата — центр «Вектор» Роспотребнадзора.

В испытаниях вакцины участвовали добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет. Итоги исследования показали, что препарат обеспечивает высокий профиль безопасности.

«Исследования показали, что вакцина „ЭпиВакКорона-Н“ не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции внешнего дыхания, что особенно важно при применении вакцины у пожилых людей, часто страдающих заболеваниями бронхолегочной системы», — рассказали в центре ТАСС.

Проведенная работа показала, что через полгода антитела к коронавирусу сохранились у 81% привившихся двумя дозами и у 91% сделавших три прививки.

Ранее Минздрав одобрил клинические испытания «ЭпиВакКороны-Н» с участием добровольцев в возрасте от 60 лет. Также сообщалось, что вакцинация препаратом может проводиться не только в два этапа, но и в три.

