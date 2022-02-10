Вакцинация «ЭпиВакКороной-Н» может проводиться в три этапа

Вакцина против Covid-19 «ЭпиВакКорона-Н» может вводиться по трехкратной схеме. Третий укол при этом делается спустя два месяца после предыдущего, говорится в инструкции к препарату.

«Способ применения и дозы <...> трехкратное введение по схеме: 1 прививка — 0,5 мл в выбранный день. 2 прививка — 0,5 мл через 14-21 день. 3 прививка — 0,5 мл через два месяца после второй прививки», — отмечается в документе.

Препарат был разработан центром «Вектор». От предыдущей версии «ЭпиВакКороны» его отличают только различия в технологическом производстве.