Центр уникального мастерства в Казани начнет работу весной 2026 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Центр уникального мастерства в Казани планируют открыть весной 2026 года, однако точная дата пока неизвестна. Об этом сообщил генеральный директор Центра развития креативных индустрий Татарстана и руководитель проекта «ЦУМ» Ранко Тепавчевич.

Работы на объекте, которые стартовали в 2023 году, сейчас находятся на завершающем этапе.

Ввод ЦУМа будет проходить поэтапно. К концу весны планируется открыть конгрессно-деловой центр. Уже в мае здесь пройдут мероприятия Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

На август 2026 года запланировано благоустройство территории ЦУМа, открытие парковки и запуск зоны фонтанов.

В историческом крыле разместятся 68 мастерских по 18 направлениям народных художественных промыслов республики. Среди них – кузнечная, стеклодувная, гончарная и ювелирная мастерские. Кроме того, предусмотрены музейно-выставочные пространства, два лектория, зоны мастер-классов, ресторан национальной кухни, кофейни и фуд-корт.

Проект позиционируется как флагманский для креативной экономики республики и направлен на сохранение и развитие культурного кода региона. Ожидается, что ежегодно его будут посещать около 2,9 млн человек.

Об анонсированных ранее планах преображения ЦУМа подробнее читайте в материале «Татар-информа».