Центр опережающей профессиональной подготовки открыт по нацпроекту в Казани

Фото: пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ

Сегодня в центре столицы Татарстана по адресу ул. Карла Фукса, д. 11/6 открылся Центр опережающей профессиональной подготовки по отрасли промышленных и инженерных технологий (ЦОПП). Об этом сообщает пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ.

Фото: пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ

Новый центр занимает один из этажей здания Казанского женского духовного училища, построенного в первой половине XIX века. Помещения переоборудованы по самым современным требованиям. Кабинеты оснащены современным VR/AR-оборудованием, программно-виртуальными комплексами виртуальной реальности, тренажерами и так далее. Всё это позволяет проводить профориентационные мероприятия и профессиональные пробы.

Центр опережающей профессиональной подготовки — это новый бренд развития компетенций. Он включает современные пространства для организации проектной деятельности, встреч, обсуждений, презентаций, проведения лекций, профориентационных мероприятий.

Фото: пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ

Для информационного обеспечения деятельности центра разработана цифровая платформа, позволяющая осуществлять многостороннее взаимодействие участников образовательных отношений ЦОПП: граждан, образовательных организаций и непосредственно работодателей, включая представителей малого и среднего бизнеса.

Центры опережающей профессиональной подготовки создаются с 2019 года в соответствии с перечнем поручений Президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». По стране их насчитывается уже более 80.

Фото: пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ

В церемонии открытия приняли участие министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова, первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Все выступавшие отметили важность открытия ЦОПП, потому что он должен стать площадкой для сотрудничества и инноваций, объединяющей образование, бизнес и власть.

Фото: пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ

«Уверены, что, открывая ЦОПП, мы вкладываем инвестиции в будущее, в обеспечение экономического роста региона, в подготовку квалифицированных специалистов и молодежи к работе на высокотехнологичных производствах. И призываю к активному сотрудничеству представителей предприятий и системы образования в этих направлениях», — заметил в своей речи Ильсур Хадиуллин.

Центр, специализирующийся на инженерных и промышленных направлениях, призван стать ключевым инструментом для решения актуальных задач кадрового обеспечения промышленного сектора. Активная работа со школьниками — будущими абитуриентами — это не просто популяризация инженерных профессий, а формирование у них интереса к увлекательному миру технологий, зарождение желания стать создателями инноваций.

Фото: пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ

Важным элементом работы ЦОПП является тесное взаимодействие со студентами. Центр позволит им не только получить профессиональные знания и навыки, но и ориентироваться на современном рынке труда, узнавая о работодателях, предлагающих вакансии в соответствии с их специальностью и профессией. Благодаря тесному взаимодействию с предприятиями ЦОПП сможет понимать их конкретные потребности, что позволит минимизировать необходимость донастройки кадров и обеспечит поступление на предприятия квалифицированных и мотивированных специалистов, уверены инициаторы проекта.

ЦОПП является структурой Центра развития профессиональных компетенций Республики Татарстан. В настоящее время особое внимание в государственной политике уделяется социально-экономическому развитию субъектов Федерации. Одним из инструментов территориального развития являются Центры опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП), которые создаются с 2019 года в соответствии с перечнем поручений Президента РФ, данным по итогам его рабочей поездки от 6 апреля 2018 года.