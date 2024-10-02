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Центр опережающей профессиональной подготовки открыт по нацпроекту в Казани
Сегодня в центре столицы Татарстана по адресу ул. Карла Фукса, д. 11/6 открылся Центр опережающей профессиональной подготовки по отрасли промышленных и инженерных технологий (ЦОПП). Об этом сообщает пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций РТ.
Новый центр занимает один из этажей здания Казанского женского духовного училища, построенного в первой половине XIX века. Помещения переоборудованы по самым современным требованиям. Кабинеты оснащены современным VR/AR-оборудованием, программно-виртуальными комплексами виртуальной реальности, тренажерами и так далее. Всё это позволяет проводить профориентационные мероприятия и профессиональные пробы.
Центр опережающей профессиональной подготовки — это новый бренд развития компетенций. Он включает современные пространства для организации проектной деятельности, встреч, обсуждений, презентаций, проведения лекций, профориентационных мероприятий.
Для информационного обеспечения деятельности центра разработана цифровая платформа, позволяющая осуществлять многостороннее взаимодействие участников образовательных отношений ЦОПП: граждан, образовательных организаций и непосредственно работодателей, включая представителей малого и среднего бизнеса.
Центры опережающей профессиональной подготовки создаются с 2019 года в соответствии с перечнем поручений Президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». По стране их насчитывается уже более 80.
В церемонии открытия приняли участие министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова, первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.
Все выступавшие отметили важность открытия ЦОПП, потому что он должен стать площадкой для сотрудничества и инноваций, объединяющей образование, бизнес и власть.
«Уверены, что, открывая ЦОПП, мы вкладываем инвестиции в будущее, в обеспечение экономического роста региона, в подготовку квалифицированных специалистов и молодежи к работе на высокотехнологичных производствах. И призываю к активному сотрудничеству представителей предприятий и системы образования в этих направлениях», — заметил в своей речи Ильсур Хадиуллин.
Центр, специализирующийся на инженерных и промышленных направлениях, призван стать ключевым инструментом для решения актуальных задач кадрового обеспечения промышленного сектора. Активная работа со школьниками — будущими абитуриентами — это не просто популяризация инженерных профессий, а формирование у них интереса к увлекательному миру технологий, зарождение желания стать создателями инноваций.
Важным элементом работы ЦОПП является тесное взаимодействие со студентами. Центр позволит им не только получить профессиональные знания и навыки, но и ориентироваться на современном рынке труда, узнавая о работодателях, предлагающих вакансии в соответствии с их специальностью и профессией. Благодаря тесному взаимодействию с предприятиями ЦОПП сможет понимать их конкретные потребности, что позволит минимизировать необходимость донастройки кадров и обеспечит поступление на предприятия квалифицированных и мотивированных специалистов, уверены инициаторы проекта.
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