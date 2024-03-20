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Экономика 20 марта 2024 08:30

В сентябре в Татарстане откроется Центр опережающей профессиональной подготовки

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В сентябре в Татарстане откроется Центр опережающей профессиональной подготовки
Фото: АНО «Центр развития профессиональных компетенций»

В Татарстане появится Центр опережающей профессиональной подготовки – открытие запланировано на 1 сентября 2024 года. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

В 2021 году республика выиграла отбор на получение федеральных субсидий для создания Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) по отрасли «Промышленные и инженерные технологии».

Центр будет готовить кадры для реализации потребностей экономики республики, обеспечивать кадрами новой формации и формировать качественный человеческий капитал. Ускоренное профессиональное образование подразумевается по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям.

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