В сентябре в Татарстане откроется Центр опережающей профессиональной подготовки

Фото: АНО «Центр развития профессиональных компетенций»

В Татарстане появится Центр опережающей профессиональной подготовки – открытие запланировано на 1 сентября 2024 года. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций» Эмиль Губайдуллин.

В 2021 году республика выиграла отбор на получение федеральных субсидий для создания Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) по отрасли «Промышленные и инженерные технологии».

Центр будет готовить кадры для реализации потребностей экономики республики, обеспечивать кадрами новой формации и формировать качественный человеческий капитал. Ускоренное профессиональное образование подразумевается по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям.