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Центр обследований и испытаний в строительстве создадут в Татарстане
В Татарстане появится новое государственное бюджетное учреждение — Центр обследований и испытаний в строительстве РТ. Соответствующее постановление Кабинета Министров региона подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.
Основной целью деятельности нового центра станет «проведение обследований, лабораторных и иных испытаний в целях выявления и предупреждения нарушений при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства», отмечается в документе.
Создать учреждение ранее предложила Инспекция государственного строительного надзора РТ. Теперь она должна будет осуществлять функции учредителя ГБУ, а также в течение месяца утвердить его устав.
Максимум через десять дней после регистрации устава инспекции следует представить в Министерство земельных и имущественных отношений РТ перечень государственного имущества, необходимого для работы центра.
Центр экономических и социальных исследований РТ и Инспекция госстройнадзора в течение двух месяцев после утверждения устава обязаны разработать и представить в Правительство Татарстана проект постановления «об утверждении нормативных затрат на выполнение (оказание) учреждением государственных работ (услуг)».
Контроль за исполнением нынешнего постановления возложен на Инспекцию госстройнадзора республики.
С начала текущего года до конца мая Госстройнадзор РТ вынес 51 постановление о нарушениях на стройках, о чем сообщал «Татар-информ».
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