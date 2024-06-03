Центр обследований и испытаний в строительстве создадут в Татарстане

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В Татарстане появится новое государственное бюджетное учреждение — Центр обследований и испытаний в строительстве РТ. Соответствующее постановление Кабинета Министров региона подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Основной целью деятельности нового центра станет «проведение обследований, лабораторных и иных испытаний в целях выявления и предупреждения нарушений при осуществлении строительства и реконструкции объектов капитального строительства», отмечается в документе.

Создать учреждение ранее предложила Инспекция государственного строительного надзора РТ. Теперь она должна будет осуществлять функции учредителя ГБУ, а также в течение месяца утвердить его устав.

Максимум через десять дней после регистрации устава инспекции следует представить в Министерство земельных и имущественных отношений РТ перечень государственного имущества, необходимого для работы центра.

Центр экономических и социальных исследований РТ и Инспекция госстройнадзора в течение двух месяцев после утверждения устава обязаны разработать и представить в Правительство Татарстана проект постановления «об утверждении нормативных затрат на выполнение (оказание) учреждением государственных работ (услуг)».

Контроль за исполнением нынешнего постановления возложен на Инспекцию госстройнадзора республики.

С начала текущего года до конца мая Госстройнадзор РТ вынес 51 постановление о нарушениях на стройках, о чем сообщал «Татар-информ».