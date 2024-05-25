Госстройнадзор РТ вынес 51 постановление о нарушениях на стройках

С начала года в Татарстане произошло пять несчастных случаев на стройках, один человек погиб. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявил глава Минстроя республики Марат Айзатуллин.

Как сообщает пресс-служба руководителя РТ, совещание со всеми районами в режиме ВКС провел Раис Татарстана Рустам Минниханов. В работе приняли участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Айзатуллин подчеркнул, что в республике проводятся проверки на стройплощадках, чтобы избежать увеличения количества ЧП. Их проводят как профильные ведомства, так и саморегулируемые организации.

Так, Инспекция госстройнадзора организовала 471 проверку, вынесено 51 постановление об административной ответственности. Еще 140 контрольно-надзорных мероприятий провело ГИСУ РТ. Специалисты выходили на объекты, которые возводятся в республике в рамках государственных программ.

За время санитарно-эпидемиологического двухмесячника в Татарстане выявлено 73 нарушения, составлено 79 протоколов. Мероприятие финиширует 31 мая.