Центр культуры им. Горького в Зеленодольске отремонтируют за 500 млн рублей

На капремонт зеленодольского центра культуры, искусства и народного творчества им. Горького хотят потратить 500 млн рублей.

Согласно тендеру, опубликованному на сайте госзакупок, работы должны завершить до 1 декабря 2025 года. Заказчик – ГБУ «Главстрой РТ», а источник средств для ремонта – бюджет республики.

На объекте общей площадью чуть меньше 6 тыс. кв. м планируется сменить дорожки, площадки, поменять ограждения, кровлю, окна, двери, системы отопления и вентиляции. Также рабочие починят лестницы, перекрытия, стены и перегородки.

Упомянутый центр был основан 25 декабря 1971 года. В советское время там провели всесоюзный семинар дворцов культуры министерства судостроения СССР. Также на сцене центра (в СССР он назывался Дворцом культуры) выступали София Ротару, Лев Лещенко, Михаил Боярский, Анжелика Варум, Леонид Агутин и другие звезды.