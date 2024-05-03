Центр Казани замер в пробках

Крупные заторы образовались в центре Казани из-за перекрытий, необходимых для проведения репетиции Парада Победы. Движение затруднено практически на всех улицах.

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Неблагоприятная дорожная обстановка наблюдается и на мосту Миллениум, Кировской дамбе, Мамадышском тракте.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня с 16 часов до 23.30 в центре города будет ограничено движение.