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Новости Татарстана и Казани
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Центр Казани замер в пробках
Крупные заторы образовались в центре Казани из-за перекрытий, необходимых для проведения репетиции Парада Победы. Движение затруднено практически на всех улицах.
Неблагоприятная дорожная обстановка наблюдается и на мосту Миллениум, Кировской дамбе, Мамадышском тракте.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня с 16 часов до 23.30 в центре города будет ограничено движение.
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