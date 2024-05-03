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Происшествия 3 мая 2024 11:16

В центре Казани 3 мая будет ограничено движение на нескольких улицах

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Согласно постановлению Исполкома Казани 3 мая в центре города будет ограничено движение, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Движение будет ограничено по:

  • площади Тысячелетия (в том числе по ул.Баумана, от ул.Профсоюзная до ул.Батурина);
  • ул.Кремлевская набережная;
  • ул.Декабристов (от пл.Тысячелетия до ул.С.Хакима);
  • ул.Декабристов (от ул.Комсомольская до пл.Тысячелетия);
  • ул.Ташаяк (от ул.Московская до пл.Тысячелетия);
  • ул.Право-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);
  • ул.Лево-Булачная (от пл.Тысячелетия до ул.Чернышевского);
  • проезд между цирком и Центральным стадионом

Ограничение будут введены с 16 часов до 23.30.

#ограничение движения
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