Общество 10 апреля 2026 15:11

Центр карьеры КФУ рассказал, как поднять показатель трудоустройства выпускников

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В России на второй год после окончания вузов находят официальную работу примерно 77,9% выпускников. В Казанском федеральном университете этот показатель немного выше – на три процентных пункта: около 7 тыс. выпускников позапрошлого года официально трудоустроены. Об этом сообщил сегодня руководитель Центра карьеры КФУ Вячеслав Сайдашев на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Есть небольшой пул из 1,5 тыс. выпускников, которые официально не работают согласно данным платформы „Работа в России“. <…> Федеральный центр нам диктует поднять эту цифру – должны быть трудоустроены не менее 85% выпускников», – рассказал он.

По мнению Сайдашева, для решения этого вопроса необходима тесная кооперация между рынком труда и образовательными организациями. Одним из отличных инструментов закрытия кадровых потребностей, развития профессиональных связей, профессионального самоопределения выпускников выступают ярмарки вакансий, заявил он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 17 апреля в Казани на базе КДЦ УНИКС.

