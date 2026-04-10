Татарстанцев пригласили на ярмарку трудоустройства «Работа России» 17 апреля

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет 17 апреля в Казани на базе КДЦ УНИКС. Об этом сообщил сегодня директор кадрового центра РТ «Работа России» Тимур Муллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Региональный этап проводится по всей России – от Калининграда до Владивостока. В этот день по всей стране будут проходить ярмарки трудоустройства и фестивали профессий», – сказал он.

В Татарстане будут работать 45 площадок, на которых более 10 тыс. вакансий представят более 350 работодателей. В их числе КАМАЗ, Татнефть, ТАНЕКО, Казанский вертолетный завод, Казанский авиационный завод, а также ОЭЗ «Алабуга».

В прошлом году на региональном этапе ярмарки 300 работодателей представили 19 тыс. вакансий. Мероприятия посетили около 13 тыс. посетителей. По итогам ярмарки удалось трудоустроить около 1,5 тыс. человек.

Ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» организовываются по нацпроекту «Кадры»