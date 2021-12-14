Центр им. Гамалеи не видит необходимости ревакцинироваться каждые три месяца

Проводить ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца не имеет смысла, считает замдиректора Центра Гамалеи Денис Логунов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств предложило сократить сроки ревакцинации от коронавируса до трех месяцев из-за нового штамма «омикрон».

«У нас нет таких рекомендаций, и не вижу необходимости. То, что сейчас публикует Pfizer, это похоже на рекламный акт по сбыту залежавшегося продукта, а не проверенное исследование», — сказал специалист.

Он отметил, что на основании промежуточных результатов исследований не стоит принимать такое сложное организационное решение и «вакцинировать людей повально каждые три месяца».

Ранее правительство Таиланда приняло решение о сокращении сроков ревакцинации с 6 до 3 месяцев из-за новой мутации коронавируса.