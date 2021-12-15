Центр Гамалеи запатентовал способ применения вакцины для защиты младенцев от Covid-19

В центре имени Гамалеи получили патент на способы применения вакцины против Covid-19 для защиты детей старше месяца. Об этом сообщила пресс-служба Роспатента.

«Нередко с диагнозом Covid-19 в стационары попадают молодые пациенты, в связи с этим важно защитить эту группу населения. На сегодняшний день разработано мало эффективных средств защиты от коронавирусной инфекции для детей», — подчеркнул руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

По его словам, разработка таких препаратов является непростой, потому что иммунная система детей отличается от взрослой. Согласно документу, «изобретение решает задачу предоставления средств, обеспечивающих эффективную индукцию иммунного ответа против Covid-19 у детей старше месяца», — добавил Ивлиев.

В Роспатенте подчеркнули, что патент стал девятнадцатым решением, которое касается вакцинных препаратов против Covid-19.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса для подростков от 12 до 17 лет. По словам вице-премьера РФ Татьяну Голиковой препарат поступит в гражданский оборот не раньше конца декабря.