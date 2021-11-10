Центр Гамалеи сообщил о разработке нового препарата от Covid-19

В центре имени Н. Ф. Гамалеи ведется разработка лекарства для лечения коронавирусной инфекции. Препарат создается из антител, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора центра Александра Гинцбурга.

«Вот антитела, которые можно давать заболевшим коронавирусом в виде лекарства, мы сейчас разрабатываем», — уточнил он.

По словам специалиста, уже в январе планируется начать клинические испытания препарата.

«Надеюсь, что в течение трех-четырех месяцев мы эти клинические испытания пройдем», — добавил Гинцбург.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в мире по-прежнему не создано лекарство, способное целенаправленно и эффективно противостоять Covid-19.