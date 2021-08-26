Центр допобразования «Адымнар» будет обучать юных полиглотов, экологов и математиков

В Центре дополнительного образования «Адымнар — путь к знаниям и согласию», открытие которого запланировано на начало сентября, будут проводиться различные профильные смены — всего их планируется шесть. Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщила исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, заместитель Председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

«Мы будем проводить занятия с юными полиглотами, когда не только все три языка — русский, английский и татарский — будут использоваться в нашей практике, но и арабский, французский, итальянский тоже будут присутствовать в нашем обучении. Уже сейчас в казанском комплексе дети по своему выбору или выбору своих родителей изучают эти языки», — отметила спикер.

Также большое внимание будет уделяться оздоровлению детей, так как здоровье ребенка — это важнейшая составляющая в его развитии, становлении и успехах в учебе, добавила Ларионова. «Поэтому будем проводить профильные смены, как „Батыр“, где много внимания уделим здоровье сберегательным технологиям и здоровому образу жизни», — анонсировала зампредседателя.

Профильная смена «Алгоритм» будет направлена на обучение математики, современным информационным технологиям. Также в рамках других профильных смен планируется приглашать различные «Кванториумы», агломерации, которые будут помогать проводить ту или иную смену, включая творческие.

Профильная смена «Юный мичуринец» будет приобщать детей к труду, биологии, наставники займутся экологическим воспитанием.

«Все профильные смены будут сочетаться с работой кружков, секций, студий, которые работают на базе нашего казанского полилингвального комплекса, и это будет хорошее мощное дополнение к образовательному процессу в „Адымнаре“», — отметила Татьяна Ларионова.

Ориентировочно первый заезд в Центр дополнительного образования состоится 10 сентября. «Сейчас все последние приготовления практически завершены. Необходимо определиться, кто поедет в этот центр, какой класс, какая параллель, какие педагоги будут работать», — подытожила директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ.