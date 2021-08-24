Центр им. Чумакова модифицирует «КовиВак» под новые штаммы коронавируса

Специалисты центра им. Чумакова работают над модификацией вакцины «КовиВак» под новые штаммы. Об этом гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов рассказал в эфире канала «Россия-24».

«Мы делаем все подготовительные этапы для того, чтобы сделать новую вакцину. Вопрос о доработке не стоит, — пояснил Ишмухаметов. — Просто вместо предыдущего „альфа“ в этой вакцине будет присутствовать „дельта“ штамм».

Он рассказал, что специалисты смогли обнаружить значительный антительный ответ организма на комбинацию вакцин против Covid-19 и гриппа.