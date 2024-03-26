Центр цифровой трансформации РТ потратит на модернизацию оборудования более 146 млн

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Центр цифровой трансформации Татарстана собирается выделить на приобретение оборудования для модернизации систем хранения данных почти 146,4 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что речь идет о двух комплектах модернизации систем хранения данных Yadro Tatlin Unified и двух — Yadro Tatlin Unified Gen 2. Каждый из четырех комплектов относится к своему типу, которые отличаются количество дисковых и твердотельных накопителей.

Специально оговаривается, что поставка эквивалента недопустима, потому что требуется совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием.

Необходимые средства поступят из республиканского бюджета. Подача заявок завершится 1 апреля, исполнителя определят 3 апреля. В течение 90 дней после заключения контракта подрядчик должен будет поставить оборудование (при этом сроком исполнения на сайте указано 7 августа текущего года).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минфин Татарстана рассказал о планах по цифровой трансформации на ближайшие годы.