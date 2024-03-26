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Центр цифровой трансформации РТ потратит на модернизацию оборудования более 146 млн
Центр цифровой трансформации Татарстана собирается выделить на приобретение оборудования для модернизации систем хранения данных почти 146,4 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.
Из документации к тендеру следует, что речь идет о двух комплектах модернизации систем хранения данных Yadro Tatlin Unified и двух — Yadro Tatlin Unified Gen 2. Каждый из четырех комплектов относится к своему типу, которые отличаются количество дисковых и твердотельных накопителей.
Специально оговаривается, что поставка эквивалента недопустима, потому что требуется совместимость с имеющимся у заказчика оборудованием.
Необходимые средства поступят из республиканского бюджета. Подача заявок завершится 1 апреля, исполнителя определят 3 апреля. В течение 90 дней после заключения контракта подрядчик должен будет поставить оборудование (при этом сроком исполнения на сайте указано 7 августа текущего года).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минфин Татарстана рассказал о планах по цифровой трансформации на ближайшие годы.
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