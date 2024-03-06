Минфин Татарстана рассказал о планах по цифровой трансформации

Заместитель министра финансов Татарстана Рустам Аюкасов рассказал «Татар-информу» о планах по цифровой трансформации на ближайшие годы.

«На период 2024-2026 мы планируем сфокусироваться на задачах сопровождения и развития функционала информационных систем, вопросах импортозамещения. Также мы уделяем большое внимание вопросам информационной безопасности. Планируем проводить мероприятия по повышению уровня информационной безопасности IT-инфраструктуры Минфина и территориальных органов», – рассказал Аюкасов.

Замминистра отметил, что ведомство использует информационные системы российской разработки. Сейчас Минфин Татарстана занимается переводом рабочих станций пользователей на отечественную операционную систему.

Подробнее читайте в материале «Цифровизация доходит вплоть до села: как меняется IT-инфраструктура Минфина Татарстана».