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Экономика 6 марта 2024 07:45

Минфин Татарстана рассказал о планах по цифровой трансформации

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Заместитель министра финансов Татарстана Рустам Аюкасов рассказал «Татар-информу» о планах по цифровой трансформации на ближайшие годы.

«На период 2024-2026 мы планируем сфокусироваться на задачах сопровождения и развития функционала информационных систем, вопросах импортозамещения. Также мы уделяем большое внимание вопросам информационной безопасности. Планируем проводить мероприятия по повышению уровня информационной безопасности IT-инфраструктуры Минфина и территориальных органов», – рассказал Аюкасов.

Замминистра отметил, что ведомство использует информационные системы российской разработки. Сейчас Минфин Татарстана занимается переводом рабочих станций пользователей на отечественную операционную систему.

Подробнее читайте в материале «Цифровизация доходит вплоть до села: как меняется IT-инфраструктура Минфина Татарстана».

#Минфин РТ #цифровизация экономики #Интервью
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