Ценовая политика на сельхозярмарке в Елабуге осталась на уровне прошлой недели

Сегодня в 4-м микрорайоне Елабуги, у торгового центра «Мираж», прошла ярмарка сельскохозяйственной продукции. Предприятия и фермерские хозяйства представили разнообразный ассортимент.

«Было продано мяса 550 килограммов, птицы около 100 килограммов. Цены держатся на уровне прошлой недели. Пользуются спросом мед, масло, яйца», — сообщила руководитель пресс-службы Елабужского района Екатерина Сайбель.

Стоимость говядины варьируется от 430 до 550 рублей за 1 килограмм, птицу можно купить за 300–450 рублей, 1 литр молока — за 35 рублей, полкило творога — за 100 рублей.

Из крестьянско-фермерских хозяйств продукцию предложила «Светлая долина», остальными участниками ярмарки в эту субботу стали частные подворья.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 19 марта в Татарстане возобновилось проведение сельскохозяйственных ярмарок. Они помогут повысить число качественных продуктов по доступным ценам, а также покажут, что АПК РТ обладает ресурсами для обеспечения товарами жителей республики и других регионов. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить внимание за качеством проведения сельхозярмарок в РТ.