Самая дешевая квартира на вторичке в Казани продается за 1,95 млн рублей

В сентябре 2025 года на вторичном рынке Казани стоимость самого дешевого продаваемого жилья составила 1,95 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на одном из сайтов.

За эту цену на продажу выставили квартиру-студию площадью 10 «квадратов». Объект расположен в Авиастроительном районе города, на ул. Дементьева.

Причем, согласно подсчетам, стоимость 1 кв. м составляет 195 тыс. рублей.

Отметим, что при мониторинге объявлений учитывалось наличие душевой и санузла в квартире, ремонта и кухонного гарнитура, а также расположение объекта недвижимости в черте города.