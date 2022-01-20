Цена нефти российской марки Urals впервые за семь лет превысила 90 долларов

Стоимость нефти российской экспортной марки Urals на торгах 19 января в Европе впервые за более чем семь лет превысила 90 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus.

Еще в конце прошлой недели стоимость Urals поднялась в Средиземноморье (CIF Augusta) выше 86 долларов за баррель. Накануне, 19 января, ее цена в этом регионе достигла уже 91 доллара за баррель. На Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость нефти российской марки на закрытии равнялась 89,6 доллара за баррель.

По информации агентства Argus, в последний раз Urals преодолевала отметку в 90 долларов за баррель в Европе 2 октября 2014 года.

При этом в Средиземноморье Urals уже третий день подряд торгуется дороже эталонной марки Brent. Вчера премия составила 0,65 доллара за баррель, тогда как обычно российская нефть имеет дисконт к североморской смеси.

Сегодня к 7.25 по московскому времени стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в марте 2022 года на бирже ICE в Лондоне составила 88,25 доллара за баррель.

Как отмечают эксперты, повышение цен на нефть в последние дни связано с ростом геополитической напряженности: В понедельник, 17 января, беспилотники нанесли удары по территории ОАЭ, в результате погибли три человека и был нанесен ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Власти Эмиратов обвинили в нападении контролирующих северную часть Йемена повстанцев-хуситов, война с которыми продолжается с 2015 года.