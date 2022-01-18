Стоимость нефти Brent впервые с 2014 года превысила $87

Стоимость нефти марки Brent торгуется выше $87 за баррель – на максимуме с октября 2014 года, сообщил «Финмаркет».

Цены на нефть поднимаются во вторник на фоне возросшей геополитической напряженности: накануне беспилотники нанесли удары по территории ОАЭ, власти государства обвинили в атаке йеменских повстанцев-хуситов.

В результате нападения погибли три человека, был нанесен ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби.

«Настрой нефтяного рынка остается конструктивным, и атака на ОАЭ обеспечила дополнительную поддержку ценам. Нехватка поставок нефти при сохранении высокого спроса означают, что ситуация на рынке является более сложной, чем ожидалось», – цитирует аналитика ING Groep NV Уоррена Паттерсона агентство Bloomberg.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляла $87,3 за баррель, что на $0,82 (0,95%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,4 (0,46%) - до $86,48 за баррель.