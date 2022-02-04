Цена нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила 92 доллара за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent впервые превысила 92 доллара за баррель топлива, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 11:48 мск, стоимость нефти этой марки росла на 1,09%.

В последний раз цена Brent достигала 92 долларов в октябре 2014 года.

Ранее стоимость нефти российской экспортной марки Urals на торгах 19 января в Европе впервые за более чем семь лет превысила 90 долларов за баррель.

Как отмечают эксперты, повышение цен на нефть в последние дни связано с ростом геополитической напряженности: в понедельник, 17 января, беспилотники нанесли удары по территории ОАЭ, в результате погибли три человека и был нанесен ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби. Власти Эмиратов обвинили в нападении контролирующих северную часть Йемена повстанцев-хуситов, война с которыми продолжается с 2015 года.