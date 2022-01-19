Цена нефти марки Brent впервые с 2014 года превысила 89 долларов

Сегодня стоимость фьючерса нефти марки Brent превысила отметку в 89 долларов за баррель. В предыдущий раз она достигала таких значений в октябре 2014 года, свидетельствуют данные торгов.

На площадке биржи ICE в 04.48 по мск стоимость барреля эталонной марки нефти достигала 89,02 доллара, однако затем произошло небольшое падение цен. Сейчас она торгуется по 88,56 доллара за баррель.

Нефть марки WTI сегодня также повышалась в цене — до 86,89 доллара. В настоящее время она опустилась до 86,78 доллара.

Накануне Brent также росла в цене — до 87 долларов за баррель. Как отмечают эксперты, повышение связано с возросшей геополитической напряженностью: 17 января беспилотники нанесли удары по территории ОАЭ, власти государства обвинили в атаке йеменских повстанцев-хуситов.