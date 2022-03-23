Цена на газ в Европе вновь превысила 1,5 тыс. долларов

Стоимость газа в Европе впервые с начала месяца поднялась выше 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствует информация британской биржи ICE.

Так, в 17.44 апрельский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах достиг 1504 долларов, или 132,25 евро за МВт·ч. Таким образом, в сравнении с закрытием предыдущих торгов голубое топливо подорожало более чем на четверть.

Тем не менее к концу часа цена на газ вновь опустилась до 1376 долларов.

Сегодня Президент России Владимир Путин заявил о переводе оплаты поставок газа в недружественные страны в российские рубли. Список недружественных государств ранее публиковал «Татар-информ».