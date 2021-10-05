Цена на газ в Европе вновь обновила исторический максимум

На открытии торгов 5 октября стоимость газа на европейском рынке снова побила исторический рекорд и достигла почти 1250 долларов за 1 тыс. куб. м, следует из данных биржи ICE, передает ТАСС.

Цена ноябрьского фьючерса в Нидерландах во время торгов достигла 1247,4 долларов за 1 тыс. куб. м.

Ранее после увеличения стоимости газа до 1200 долларов за 1 тыс. куб. м его цена начала резко снижаться, после того, как Датское энергетическое агентство одобрило начало испытания транзита газа по первой нитке российского газопровода «Северный поток – 2».

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер накануне заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на этот вид топлива привели к тому, что цены на него рекордно выросли и могут в ближайшее время продолжить увеличиваться.

Издание Forbes, в свою очередь, спрогнозировало скорую энергетическую катастрофу в Европе при переходе на природные энергетические источники, о чем сообщало ИА «Татар-информ».