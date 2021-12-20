Цена на газ в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров

На открытии биржевых торгов 20 декабря цена на газ в Европе превысила 1700 долларов за 1 тыс. куб. метров, увеличившись более чем на 7%. Об этом сообщает ТАСС.

Цена январского фьючерса на газ по состоянию на 10.01 по московскому времени достигла 1732 долларов за 1 тыс. куб. метров. При этом 17 декабря стоимость голубого топлива не превысила 1560 долларов за 1 тыс. куб. метров.

Постоянно растущая стоимость газа вынуждает некоторые государства Европейского Союза задуматься о принятии чрезвычайных мер по ограничению тарифов на газ и электроэнергию.

Еще в конце сентября 2021 года цены на газ в Европе впервые в истории перешагнули отметку в 1000 долларов.

На этом фоне «Газпром» продолжает снижать прокачку газа по газопроводу Ямал — Европа. На аукционе 19 декабря компанией было забронировано всего лишь 4,3% предложенных мощностей для транзита газа через Польшу 20 декабря.