Цена газа в Европе выросла почти на 12%

В понедельник стоимость 1 тыс. кубометров газа повысилась до 880 долларов — за понедельник рост составил 11,7%. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Так, октябрьский фьючерс, согласно индексу голландского TTF, поднялся до отметки 880,1 доллара за 1 тыс. кубометров. Однако после аукционов наблюдались скачки цен до 900 долларов за 1 тыс. кубометров.

Эксперты связывают рост цен с информацией о том, что «Газпром» принял решение не бронировать для транзита на следующий месяц дополнительные мощности ГТС Украины, а также забронировал для транзита через Польшу треть предложенных мощностей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что «Газпром» не собирается увеличивать транзит газа через Украину в октябре.