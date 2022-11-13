Чемпионка России по бадминтону из Татарстана: «Выступление на Олимпиаде в Токио – отстой»

Восьмикратная чемпионка России, лидер женского бадминтона страны Евгения Косецкая прокомменировала корреспонденту «ТИ-Спорт» свое выступление на Олимпиаде – 2020. По словам представительницы Татарстана, она не получила в Токио удовлетворения от игры.

« Правильно говорят, что к Олимпиаде нужно подходить как к последнему турниру в твоей жизни, самому важному. И ты должен был с этим справиться. Но при этом выдержать психологически, до сих пор не знаю, как это можно было сделать, правильно себя настроить, а это тяжело. Я считаю, что именно психологически я была не готова, при том, что находилась в очень хорошей форме. И главное не в том, что я проиграла. А в том, как я проиграла — уже в первой партии не сделала и 50 процентов того, чего могла сделать на тот момент. Не было удовлетворения от игры.

Поэтому и побеждают на Олимпиаде лучшие во всем, прежде всего, психологически устойчивые, уверенные в себе, находящиеся в этот момент на каком-то пике формы. И даже не самые талантливые. Тот же японец Кэнто Ямото был первым номером, по два раза выигрывал чемпионаты мира и Азии, но в Токио проиграл матч за выход из группы. Видимо, сам с собой не справился», – заявила Косецкая.

Ранее «ТИ-Спорт» опубликовал полную версию интервью с одной из сильнейших бадминтонисток страны Евгенией Косецкой.