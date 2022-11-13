Евгения Косецкая: «Не представляла, что на российских соревнованиях можно заработать»

Восьмикратная чемпионка России по бадминтону, лидер женского бадминтона страны Евгения Косецкая рассказала корреспонденту «ТИ-Спорт», можно ли прожить на призовые в ее виде спорта, есть ли равные в мире казанскому Центру бадминтона и насколько возможно соперничать с лучшими спортсменками мира.

Евгения Косецкая: «Уже месяцев семь мы не участвуем в международных соревнованиях, рейтинг, разумеется, падает» Фото: badmintonrt.ru

«Нет ничего невозможного»

Аканэ Ямагучи занимает первое место в мировом рейтинге бадминтона с 112.013 очками, вы тридцатая — 44.160. Такая большая разница отражает разницу в классе?

Так ведь уже месяцев семь мы не участвуем в международных соревнованиях, рейтинг, разумеется, падает. А так я была на 25-м месте до нашего отстранения, четыре года назад на 20-м. Конечно, до первых номеров мне еще далеко, и все же нет ничего невозможного. Посмотрим, как все дальше будет складываться.

Реально прожить на призовые от участия в турнирах по бадминтону?

Конечно. Если хорошо и удачно выступать на суперсериях мировой серии, где играет мировой топ. Там уже за участие тебе платят по приезду, за то, что попал в сетку. Но рейтинг набрать реально очень сложно. В мировую серию попадают лишь 24 лучших спортсмена, поэтому там достойные призовые, тяжело играть.

Вы играли за швейцарский клуб, французский, в последнее время за датский, это престижно и выгодно финансово? В Дании самый высокий уровень бадминтона в Европе.

Да, в Дании очень круто и финансово очень хорошо. Плюс там очень высокий уровень лиги, хорошие игроки, отличная практика. К тому же, когда приезжаешь в Данию, там всегда есть возможность потренироваться, это очень важно. Получаешь отличную практику. Поэтому датский бадминтон один из лучших в мире, в Европе точно номер один. Например, последнюю Олимпиаду в Токио в одиночном разряде выиграл как раз датчанин Виктор Аксельсен, одолевший в финале китайца Чень Луна.

«У нас очень хороший, очень достойный, крутой центр бадминтона. Много площадок, целых 12» Фото: sportacadem.ru/badminton

«У меня изначально был талант к бадминтону»

Можете сравнить казанский Центр бадминтона с лучшими аренами Азии и Европы? Вы все лучшие арены видели своими глазами.

Конечно, у нас очень хороший, очень достойный, крутой центр. Много площадок, целых 12. Единственное, что можно улучшить, на мой взгляд, это сделать больше посадочных мест на зрительских трибунах. Не знаю, возможно ли это. По сравнению с азиатскими центрами бадминтона у нас очень много места, тренажерный зал. Да и локация — совсем рядом плавательный бассейн «Буревестник», буквально через дорогу Поволжская академия физкультуры и спорта, которую я окончила полтора года назад. Очень удобно для тех ребят, кто еще учится. Две минуты, и ты на тренировке! Просто здорово.

Вы как-то сказали: «У меня изначально был талант к бадминтону», как скоро вы это поняли, начав заниматься своим видом спорта с восьми лет?

Точно не помню, кажется, лет в 16-17, так мне тренер говорил. У меня очень хорошая, подвижная кисть, хорошие удары поэтому получаются, очень хорошо чувствую площадку, куда ударить по длине, чтобы в аут не попасть. Да, очень хорошая рука, но есть и свои слабости, например, мне очень много нужно работать над ногами. То есть имею свои плюсы и минусы.

В бадминтоне есть, как в теннисе, подкрученные удары?

Да, бывают подрезки при ударах сверху, это достаточно эффективные удары. Сейчас как раз удары больше идут не на силу, а на хлесткие, быстрые и срезанные, повторюсь, в игре такие атаки очень эффективны. У волана есть головка, вот, ударяя по ней, и получаешь подрезанный удар. Ничего сложного.

«Японские ракетки и китайские воланы самые лучшие» Фото: © «Татар-информ»

А что касается вашего рабочего инвентаря, ракетки и воланы чьи лучшие — китайские, японские или еще какие?

Японские. Хотя и китайские есть очень хорошие, вот они самые лучшие. А воланы китайские самые лучшие.

Вся ваша жизнь связана с бадминтоном. Можете объяснить, почему именно мастера из Японии, Китая, Индонезии, Тайваня лучшие в мире? Редкие представители Дании и Испании изредка составляют им конкуренцию.

У них очень хорошее, гибкое, тягучее тело из-за высокой влажности в этой части Азии. И сама структура не такая, как у европейцев, это природа, так я думаю. Понятное дело, там давно выстроена система подготовки, на что они делают упор. К тому же там из-за большого населения огромные скамейки запасных, за каждым мастером стоят еще десять таких же бадминтонистов. То есть очень высокая конкуренция, это тоже сказывается. Наш бадминтон так сильно не развит.

К вопросу о конкуренции, в последнем финале чемпионата России один гейм у москвички Елены Комендровской вы выиграли со счетом 21:4, это как понимать, неужели такая разница в мастерстве?

Просто Лена больше провела матчей за выход в финал, а раньше я иногда ей проигрывала, она была достаточно тяжелым соперником — быстрая, выносливая, с хорошими тонкими ударами. Сложно было с ней играть. Но в последнее время я стала легко выигрывать, без особых проблем. Другое дело, что подрастает молодое поколение, вот они могут создать конкуренцию. При условии, что они этого захотят. Тем более что я здесь, дома, нет международных турниров, никуда не пропадаю, есть на ком отрабатывать.

«С возвращением на международную арену я готова снова играть» Фото: badmintonrt.ru

«Выступление на Олимпиаде в Токио – это отстой»

Не могу не процитировать вашу запись в соцсетях после поражения на Олимпиаде 2020 в Токио: «Это отстой, таким образом завершать главный турнир в жизни любого спортсмена... У меня нет оправданий для себя, потому что это определенно не тот результат, на который я надеялась...» Так горько было не выйти из группы?

Правильно говорят, что к Олимпиаде нужно подходить как к последнему турниру в твоей жизни, самому важному. И ты должен был с этим справиться. Но при этом выдержать психологически, до сих пор не знаю, как это можно было сделать, правильно себя настроить, а это тяжело. Я считаю, что именно психологически я была не готова, при том, что находилась в очень хорошей форме. И главное не в том, что я проиграла. А в том, как я проиграла — уже в первой партии не сделала и 50 процентов того, чего могла сделать на тот момент. Не было удовлетворения от игры. Поэтому и побеждают на Олимпиаде лучшие во всем, прежде всего, психологически устойчивые, уверенные в себе, находящиеся в этот момент на каком-то пике формы. И даже не самые талантливые. Тот же японец Кэнто Ямото был первым номером, по два раза выигрывал чемпионаты мира и Азии, но в Токио проиграл матч за выход из группы. Видимо, сам с собой не справился.

Нынешний сезон, когда вы стали чемпионкой России (кстати, это в седьмой или в восьмой раз?), выиграли Кубок России, Спартакиаду сильнейших, можно назвать лучшим в вашей биографии?

Если считать все разряды — личный, парный, смешанный, то я и сама не помню, семь или восемь раз я становилась чемпионкой России. Учитывая, что не было международных соревнований, точно не знаю. Участвовала в чемпионатах Европы, неоднократно завоевывала там серебро и бронзу, были чемпионаты мира. Тем не менее даже по сравнению с этими представительными соревнованиями я не потеряла ни в скорости, ни в классе. То есть с возвращением на международную арену я готова снова играть. Просто мне везет, что я тренируюсь с парнями, они очень сильно меня выручают.

«Участвовала в чемпионатах Европы, неоднократно завоевывала там серебро и бронзу, были чемпионаты мира» Фото: © «Татар-информ»

Вы стали первой россиянкой – участницей Мирового тура. Это правда, что до его начала вы даже не знали, что там есть призовой фонд?

Да, не знала. То же самое было и на недавней Спартакиаде, когда мне сказали: «Женя, ты знаешь, что за победу, первое место тебе положены призовые?» Так и было на Мировой серии. Прощаясь со знакомыми ребятами на Спартакиаде, говорила, что вот, мол, хороший рейтинг получила, домой еду, соскучилась. А мне в ответ – так ты еще и прилично заработала! Даже не представляла, что и на российских соревнованиях можно заработать.

Не раз слышал, что занятия бадминтоном улучшают зрение, что можете сказать на данную тему?

Это правда. Про себя говорить не буду, у меня в принципе хорошее зрение. Кстати, может быть, именно поэтому до сих пор у меня хорошее зрение. Но это правда, потому что во время игры ты должен постоянно фокусироваться на быстро летящем волане. Вот это и помогает зрению. Многие говорят, что это доказано, и я верю этому утверждению.

«Однажды в Дании получила желтую карточку»

В бадминтоне нет прямых физических столкновений с соперниками, а бывают эмоциональные перепалки через сетку?

Бывают. Вот на недавнем чемпионате России такие у нас страсти разгорелись, ругались, пихали друг друга во время переходов площадки. А вообще по правилам в бадминтоне запрещены даже жесты в сторону соперника, не то что кричать — должен отвернуться. Поэтому бывает, ругаемся, чего только не происходит. Даже на судей ругаемся! За это могут наказать. Лично мне больше предупреждения не попадало на соревнованиях. Раз в Дании мне показали желтую карточку, бывает красная — за нее у тебя отбирают очко и отдают сопернику, бывает черная — это дисквалификация. И за любую карточку ты еще и штраф платишь. Все у нас очень серьезно.

«Я вообще люблю животных» Фото: страница Евгении Косецкой «ВКонтакте»

Пару личных вопросов 27-летней красавице. В ваших соцсетях есть пять фото с кошкой и одно с собакой. Вывод — вы кошатница?

Я вообще люблю животных. А фото с кошкой – это из приюта, вот выложила, там их много было. Я регулярно помогаю таким приютам, убираюсь, что-то привожу. Подписав, что люди должны заботиться о домашних животных. Дома у меня живет кошка, подобрала на улице двух котят, одного пристроила, второго себе взяла, есть еще старая кошка и собака. До этого был хаски, помер летом, 10 лет было. Сейчас взяла еще одну хаски, смесь с самоедом. У его прошлых хозяев сгорел дом, и его выбросили на улицу, я подобрала, живет у меня в вольере.

Вы как-то признались, что проблемы в личной жизни сильно вам мешали на соревнованиях. Сейчас в этом плане у вас все нормально?

Да, все хорошо, все отлично. Нет у меня личной жизни. Спорт вообще не помеха, чтобы устроить жизнь. Живем вместе с мамой, она и контролировала строительство дома, пока я была на соревнованиях. Очень мне помогает и сейчас, работы по отделке дома еще не закончены, на земле, забор надо делать, мама всем этим и занимается. Без ее помощи я бы дом не построила. Папа остался в Челябинске, где я родилась и жила до переезда в Казань, у отца там другая семья. И я не жалею о переезде в Казань.

А вас, лучшую бадминтонистку России, узнают на улицах Салмачей или в Казани?

Я же не такая знаменитость. Не в футбол играю.

Игорь Назаров: «Останавливаться нельзя, надо двигаться дальше и всегда быть готовыми к любым стартам, играть на том же уровне» Фото: badmintonrt.ru

Тренер Косецкой о бадминтоне в Татарстане: «В республике непаханое поле»

Наставник Евгении Косецкой Игорь Назаров первым вместе с супругой перебрался из Челябинска в Казань, за ними переехала Косецкая. Умудренный опытом тренер рассказал о перспективах своей подопечной, причинах ее неудачи на Олимпиаде в Токио и проблемах развития бадминтона в России и Татарстане.

Потенциал 27-летней Косецкой еще далеко не исчерпан?

Да. Мы не прерываем процесс, в любой момент все может измениться. Ну лишили нас международных соревнований, наши руководители решили поощрить спортсменов гонорарами за чемпионаты России, Спартакиаду стимулируют. Так что останавливаться нельзя, надо двигаться дальше и всегда быть готовыми к любым стартам, играть на том же уровне. Конкуренты не стоят на месте, мы за ними следим — чемпионаты мира, Европы.

Женя может в какой-то момент на равных соперничать с лидерами мирового рейтинга?

Мы уже вышли на этот уровень. Да, с игроками первой восьмерки тяжело соревноваться, но порой выигрываем у них, играем на равных, Женя побеждала первый номер рейтинга – японку Акане Ямагучи. Конечно, не сразу, не с первого турнира, но надо войти в эту колею, поддерживаем уровень.

Но вы не жалеете о переезде в Казань из Челябинска?

Нет, нисколько. Я это делал осознанно, всю жизнь в бадминтоне. Знаю любую территорию России, где и как развит наш вид спорта, возможности. Именно из-за условий работы я приехал в Казань. Здесь открыли Центр бадминтона, я знал, что здесь был только один тренер, по разговорам знал, что никто из тренеров не собирался переезжать в Казань, у всех свои условия, наработанные связи, подопечные, насиженное место, рычаги. Мы ведущих игроков перевезли с собой в Казань, десять человек во главе с Косецкой, самой младшей было 14 лет. Молодцы родители, они поехали вместе с нами, им тут помогли с отдельным жильем, условиями, рядом с центром. Потом они поступили в вузы. Все сложилось.

«Деревенские тренеры находят такие таланты неимоверные, но знания тренеров на уровне учителя физкультуры, такую базу он и дает» Фото: © «Татар-информ»

Есть еще что-то, что требуется улучшить?

В республике непаханое поле. Базу заложили, в каждой деревне играют в бадминтон, вид спорта демократичный, любой может играть, пошло развитие. Сейчас необходимо до конца построить пирамиду, фундамент заложили, систему соревнований устроили, просто так не становятся призерами и чемпионами страны младших возрастов. Деревенские тренеры находят такие таланты неимоверные, но знания тренеров на уровне учителя физкультуры, такую базу он и дает. Больше не может. Они совмещают учительство с тренерством. Хорошим решением стало бы открытие республиканского интерната, где можно собирать ребят после 6-7 класса. И затем продуктивно с ними работать. Решим этот вопрос, и сделаем большой шаг вперед. Сотни детей приезжают на каждый тур республиканских соревнований, они заранее прошли отбор в своих районах.