news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Спорт 14 апреля 2024 18:49

Чемпионат России по плаванию станет отборочным этапом для Игр БРИКС в Казани

Скопировать ссылку

Чемпионат России по плаванию, стартовавший в Казани, является отборочным этапом для участия в Играх БРИКС и Играх дружбы. Об этом со ссылкой на главу Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова сообщает ТАСС.

Событие проходит в столице Татарстана с 14 по 19 апреля.

«Здесь все результаты будут учитываться при комплектовании команды», — уточнил собеседник агентства.

По словам Сальникова, в соревнованиях принимают участие все лидеры, поэтому конкуренция будет высокой.

Международные Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня. Как ранее стало известно, в них примут участие спортсмены из 50 стран, в том числе представители всех членов объединения.

#чемпионат россии по плаванию #брикс
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2