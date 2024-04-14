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Чемпионат России по плаванию станет отборочным этапом для Игр БРИКС в Казани
Чемпионат России по плаванию, стартовавший в Казани, является отборочным этапом для участия в Играх БРИКС и Играх дружбы. Об этом со ссылкой на главу Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова сообщает ТАСС.
Событие проходит в столице Татарстана с 14 по 19 апреля.
«Здесь все результаты будут учитываться при комплектовании команды», — уточнил собеседник агентства.
По словам Сальникова, в соревнованиях принимают участие все лидеры, поэтому конкуренция будет высокой.
Международные Игры БРИКС пройдут в столице Татарстана с 12 по 23 июня. Как ранее стало известно, в них примут участие спортсмены из 50 стран, в том числе представители всех членов объединения.
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