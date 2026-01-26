news_header_top
Общество 26 января 2026 10:18

Чемпионат мира по татарскому КВНу предложили провести в Татарстане

Прорабатывается идея о проведении в Татарстане чемпионата мира по татарскому КВНу. Мероприятие может стать частью блока событий по линии «Казань – культурная столица исламского мира». Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Есть идея провести в Казани чемпионат мира по татарскому КВНу, пригласить татар, которые проживают в других странах, чтобы они могли погрузиться в культуру республики через юмор», – отметил он.

Кроме того, в рамках фестиваля «Наше время – Безнен заман» хотят пригласить к участию трудовые коллективы из дружественных стран. Этот вопрос уже обсудили с татарстанскими предприятиями, они все согласились, добавил министр.

Полную версию интервью читайте на сайте «Татар-информа».

#азат кадыров #россия - исламский мир #КВН
