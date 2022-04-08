«Чемпионат»: Лидеры «Краснодара» Сафонов и Сперцян не сыграют в матче с «Рубином»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник Эдуард Сперцян не отправились в Казань на игру против «Рубина». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источника близкого к клубу.

По информации источника, голкипер «быков» Сафонов пропустит игру из-за положительного теста на коронавирус, а полузащитник Сперцян по причине перелома пальца ноги.

Напомним, игра против «Краснодара» состоится 9 апреля в 16:30 на стадионе «Ак Барс Арена».

В данный момент «Рубин», с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны стыковых матчей команду отделяет всего 4 очка.

Ранее бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча, назвав казанский клуб фаворитом.