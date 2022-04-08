Билялетдинов об игре «Рубин — Краснодар»: «Казань — фаворит. Скажется возврат Абильдгора»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего матча казанского клуба против «Краснодара» в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги.

По словам специалиста, фаворитом в игре будет «Рубин», а одним из ключевых факторов станет возвращение в казанский клуб датчанина Оливера Абильдгора.

«Внешне "Краснодар" кажется, наверное, самым легким соперником "Рубина" в оставшемся календаре. Если после незаслуженно полученного пенальти в игре с "Динамо" молодые быки морально подсядут и скажут: "Нам больше в этом сезоне ничего не надо", тогда не самая мотивированная в турнирном плане команда будет выглядеть даже легче, нежели "Урал" или "Уфа" в последних двух турах. Мое мнение - 70 на 30 в пользу "Рубина". Казань - фаворит. Считаю, что ключевым фактором окажется возврат Абильдгора, который психологически окрылит команду», – заявил Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Напомним, в данный момент «Рубин» с 25 очками занимает 11-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. От зоны стыковых матчей команду отделяет всего четыре очка.

Ближайшая игра против «Краснодара» состоится 9 апреля в 16.30 на стадионе «Ак Барс Арена».