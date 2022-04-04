«Чемпионат»: Голкипер «Ак Барса» Бобков покинет Казань и перейдет в «Автомобилист»

Вратарь «Ак Барса» Игорь Бобков в ближайшее время покинет казанский клуб. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 31-летний голкипер продолжит карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте».

В нынешнем сезоне в составе «Ак Барса» Бобков провел 16 матчей регулярного чемпионата с коэффициентом надежности – 2.17 и процентом отраженных бросков – 89.7.

Стоит отметить, что контракт Бобкова с казанским клубом заканчивается 30 апреля этого года.

Напомним, ранее «Татар-информу» стало известно, что казанский «Ак Барс» рассмотрит вариант приглашения на пост главного тренера команды экс-наставника «Торпедо» Дэвида Немировски.