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Ру Тат
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Спорт
4 апреля 2022  14:26
Дамир Садриев

«Чемпионат»: Голкипер «Ак Барса» Бобков покинет Казань и перейдет в «Автомобилист»

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Вратарь «Ак Барса» Игорь Бобков в ближайшее время покинет казанский клуб. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 31-летний голкипер продолжит карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте».

В нынешнем сезоне в составе «Ак Барса» Бобков провел 16 матчей регулярного чемпионата с коэффициентом надежности – 2.17 и процентом отраженных бросков – 89.7.

Стоит отметить, что контракт Бобкова с казанским клубом заканчивается 30 апреля этого года.

Напомним, ранее «Татар-информу» стало известно, что казанский «Ак Барс» рассмотрит вариант приглашения на пост главного тренера команды экс-наставника «Торпедо» Дэвида Немировски.

#хоккей #кхл #ХК Ак барс
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